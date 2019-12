Figueres convoca la plaça de director d'Urbanisme, deserta des de 2017

L'Ajuntament de Figueres ha convocat la plaça de director d'Urbanisme i Mobilitat, que està deserta des de 2017. Aleshores s'havia obert un procés selectiu però cap dels aspirants va complir amb els requisits establerts i un d'ells va acabar demandant l'Ajuntament en considerar que s'havien incomplert les bases del procés. L'oferta inclou una retribució bruta anual de 75.962,74 euros, que inclou un complement específic de responsabilitat i dificultat tècnica de 45.990,70 euros, i és de lliure designació.

A les primeres travesses per ocupar el càrrec sona el nom de Camil Cofan Amiel, actual subdirector general d'Urbanisme de la Generalitat.

L'equip de govern ha condicionat en nombroses ocasions la figura de l'alt càrrec amb desencallar la redacció del POUM. L'actual data del 1983 i fa anys que els successius governs intenten actualitzar-lo sense èxit. «Si Figueres vol avançar necessita sí o si un nou POUM, perquè la ciutat d'ara no té res a veure amb la de fa trenta anys», va dir l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), durant la presentació del Pla d'Acció Municipal.

Hi ha coincidit també el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel (Canviem), qui ha justificat com a «cabdal» la figura del director d'Urbanisme per poder aconseguir aprovar inicialment el pla d'ordenació. «Hi estem compromesos», deia Amiel. «Les lleis i la ciutat han canviat i estem desfasats. Si volem dissenyar la Figueres del futur hem de passar per aquí», subratllava el regidor. El govern confia a tenir nou director d'Urbanisme a principis del 2020.

L'últim a ocupar la plaça va ser Xavier Ludevid. Va arribar a Figueres de la mà de l'exalcalde Santi Vila i va ser gerent d'Urbanisme durant set anys, des del 2008 fins al 2015. Amb la seva renúncia, l'alcaldessa Marta Felip (PDeCAT) va convocar de nou la vacant un cop celebrades les eleccions, però va quedar deserta en el procés de selecció del 2017. Era un dels tres càrrecs d'alts directius previstos per al mandat 2015-2019, juntament amb el de Seguretat i Serveis Urbans, i només aquest últim es va mantenir.

Precisament, el càrrec l'ocupava Jordi Cabot, però, en declarar-se desert el concurs, també va haver d'assumir algunes de les funcions del director d'Urbanisme. En tractar-se d'un càrrec de confiança de l'anterior govern i amb l'entrada de la nova alcaldessa, es va dissoldre el contracte i la plaça que ha quedat lliure ara és la de Serveis Urbans.

El lloc de treball que convoca el govern és de dedicació exclusiva i amb una jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals. D'entre els requisits, hi ha el d'haver ocupat càrrecs a l'administració.