Figueres reforça la vigilància policial per Nadal amb vuit patrulles

Figueres reforça la presència policial als carrers del centre durant la campanya de Nadal. La Guàrdia Urbana intensifica el patrullatge durant les festes a la zona del Rovell de l'Ou en uns dies que es preveuen d'intensa activitat comercial. Hi haurà un desplegament màxim de fins a vuit patrulles policials. La mesura arriba després que un menor fos apunyalat al carrer Joan Maragall, davant d'una botiga, així com dels recurrents robatoris en establiments.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha explicat que la vigilància policial s'incrementarà durant els propers dies. La presència de la Guàrdia Urbana al centre de la capital alt-empordanesa fluctuarà des d'un mínim de dues patrulles de policia fins a un màxim de vuit, i es combinaran els efectius uniformats amb els agents de paisà.

«Garantirem la presència uniformada a tota la zona comercial durant tot el dia», defensa Casellas. I és que la mesura se suma al reforç policial nocturn que ja ha impulsat l'Ajuntament en els últims mesos, precisament per combatre els assalts en comerços. L'augment de la vigilància policial era una de les reclamacions que havia fet darrerament l'associació Comerç Figueres i des de l'Ajuntament s'hi havien compromès. Precisament, durant el Nadal de l'any passat, es van produir robatoris a les casetes del Mercat de Nadal que hi ha instal·lat a la Rambla.

Des del mes d'octubre, al centre de Figueres hi ha dues patrulles fixes des del vespre i durant la nit (una de Mossos i una altra de la Guàrdia Urbana) per combatre el repunt de robatoris en aquesta zona, que es complementarà amb el reforç d'aquestes properes setmanes. De fet, la setmana passada, l'Ajuntament, comerciants i cossos policials es van reunir per tractar les mesures aplicades. L'Ajuntament preveu, a més, la instal·lació de vuit càmeres al centre i una plantilla de vigilants comunitaris.