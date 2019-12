Las Vegas reobre amb cartellera comercial i torna el cinema al centre de Figueres

El cinema Las Vegas, al carrer Sant Pau de Figueres, reobre demà dijous 19 de desembre amb l'estrena mundial de Star Wars i ho fa de la mà de la nova gestió, l'empresa Picking Spi. Les sales estrenen nova etapa després que l'anterior promotor, Ventura Pons, i artífex de la seva recuperació, decidís tancar el negoci. Segons ha explicat un dels responsables de l'empresa, Víctor Lafuente, la programació que s'hi oferirà serà de cinema comercial i ha destacat que s'adaptaran "al que la gent demani". La programació d'aquest Nadal també inclourà Frozen 2 i Jumanji 2.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que el reflotament del cinema és "a cost zero" per l'Ajuntament i s'està treballant en la redacció del conveni d'usos, que l'anterior govern no va arribar a tancar amb Ventura Pons, i en el qual s'hi recollirà la cooperació amb entitats i esdeveniments cultural.Lladó ha detallat que les sales es convertiran en un equipament cultural més per a la ciutat, però ha matisat que és una explotació privada.

Lafuente ha explicat que el cinema col·laborarà amb escoles, com l'EOI, i que també es podrà utilitzar per representacions teatrals. A més, ha subratllat el repte de "fidelitzar l'espectador", que segons el seu parè ja s'havia acotumat a desplaçar-se en cotxe als cinemes de les afores de la ciutat.

El contracte amb la propietat es va signar la setmana passada i Picking Spi en tindrà l'explotació pels propers deu anys.

En relació a la polèmica amb els treballadors, que havien denunciat impagaments per part de Ventura Pons, la nova empresa els mantindrà a la plantilla.



Paret sense insonoritzar

El resposnable de la nova empresa explotadora ha destacat la rapidesa amb què s'ha fet l'obertura, només una setmana després d'haver firmat el contracte, i que s'han trobat amb obres pendents, com ara la insonorització d'una paret de la Sala 1. Víctor Lafuenta ha assegurat que genera molèsties als veïns i s'ha compromès a solventar-ho el més aviat possible. "Estem pendents del pressupost de les obres", ha argumentat i diu que mentre no s'hagi resolt s'hi projectaran pel·lícules "de diàleg" i se suprimirà el tercer torn per no generar molèsties.