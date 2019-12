Condemnen una cuidadora que va estafar 33.000 euros a una anciana de Figueres

L'Audiència de Girona ha condemnat una cuidadora a 1 any i 8 mesos de presó i a pagar una multa de 1.800 euros per estafar de forma continuada una anciana de 84 anys de Figueres. Els fets van passar entre el març i l'octubre del 2017. La condemnada havia conegut a la víctima quan treballava al CAP de Vilafant i es va oferir com a cuidadora per portar-la a casa i dur-la on fes falta.

L'anciana tenia la "capacitat cognitiva molt deteriorada i era fàcilment manipulable per una caiguda en un accident domèstic", segons els escrits de la fiscalia. Durant vuit mesos, l'acusada va acompanyar la víctima a retirar diners dels seus comptes per valor de més de 91.000 euros, incloent-hi una transferència al seu nom de més de 37.000 euros.

L'acusada ha admès els fets durant el judici celebrat a la secció quarta i fiscalia, acusació i defensa han arribat a un acord. La sentència, que és ferma, l'obliga a pagar una indemnització de 33.000 euros.