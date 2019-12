El contracte de parcs i jardins de Figueres, a punt d'adjudicació

Figueres preveu adjudicar en les properes setmanes el nou contracte de parcs i jardins, fins ara a mans de l'empresa mixta Ecoserveis. És part del fraccionament dels serveis que gestionava l'empresa, juntament amb escombraries i enllumenat públic. S'han obert les pliques de les set empreses que hi optaven i la guanyadora és una Unió Temporal d'Empreses.

Malgrat això, el vicealcalde, Pere Casellas, ha explicat que els serveis jurídics estan acabant de «repassar» les condicions per algunes «dificultats que presenten alguns elements del contracte», però espera que es resolgui aviat. El contracte té una durada inicial de dos anys i preveu dues pròrrogues d'un any cadascuna per valor d'uns 2,3 milions d'euros anuals.

L'equip de govern vol esvair qualsevol dubte per evitar que es repeteixi la situació viscuda amb el contracte d'escombraries, que ha quedat anul·lat. En aquest sentit, ha avançat que estan treballant en un informe que detalli com ha de ser el nou concurs i també els costos que tindrà la millora de la neteja a la ciutat –que Casellas ha qualificat de «molt dolenta».



El pla de xoc de neteja

Darrerament s'han aprovat els plans de gestió d'Ecoserveis que contemplen el pressupost anual per assumir el servei com fins ara però el vicealcalde diu que s'hi ha d'afegir com a «extra» el pla de xoc que estan elaborant i que s'allargarà, com a mínim, un any.

En aquest sentit, ha avançat que preveuen destinar-hi entre 500.000 i 800.000 euros per adquirir maquinària de reforç i més hores o bé nou personal. «Hem de valorar tots els escenaris per prendre una decisió però el primer és que la ciutat estigui neta i si han de destinar aquests diners, es farà», ha dit. «Tots hem de ser conscients, però, que no s'han apujat els impostos i que, per tant, el que s'hagi de destinar a això haurà de sortir d'algun lloc», ha afegit. Aquesta situació, precisament, endarrerirà l'aprovació dels pressupostos per a l'any vinent, que preveuen portar a aprovació inicial durant el ple del proper mes de gener.

Paral·lelament, el consistori està fent els tràmits perquè l'empresa plurimunicipal Fisersa assumeixi directament la gestió de l'enllumenat públic. En aquest sentit, ha avançat que el pressupost contemplarà una inversió de gairebé 500.000 euros anuals per començar la renovació de les lluminàries de la ciutat.