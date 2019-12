Dos anys de presó per apunyalar un home a la sortida d'una discoteca

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat que va apunyalar un home a la sortida de la discoteca Luxury de Figueres el 7 d'abril del 2018. La sentència conclou que «per motius que no s'han pogut determinar», el processat va assestar quatre ganivetades a la víctima, una d'elles amb risc vital. Aleshores, la víctima va córrer a refugiar-se a l'interior de la botiga d'una benzinera, fins on el va seguir l'acusat. Tot i que el processat l'amenaçava dient-li «si em denuncies et mato», la sentència recull que no el va tornar a agredir «per voluntat pròpia».

Per aquest «desistiment voluntari», el tribunal descarta que el processat cometés un intent d'homicidi i el condemna per delictes de lesions amb instrument perillós i amenaces. La sala li aprecia les atenuants d'embriaguesa i reparació del dany. Una de les punyalades va ser a la zona lumbar i, segons el tribunal, va ser una ferida «amb un risc vital molt elevat» perquè la ganivetada podria haver afectat estructures vitals «de tipus arterial i respiratori».

L'Audiència absol una segona acusada perquè no ha quedat provada la seva participació en l'agressió. S'enfrontaven inicialment a 10 i 9 anys de presó.

El tribunal descarta la petició de fiscalia i acusació de commutar la condemna per l'expulsió del país. En aquest punt, el tribunal recorda que la pena imposada pel delicte de lesions amb instrument perillós és d'1 any i mig, inferior al temps que el processat ha estat en presó preventiva (1 any i 9 mesos).