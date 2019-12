Figueres i el nou gestor del Las Vegas comencen a treballar en el conveni d'usos

El cinema Las Vegas, al carrer Sant Pau de Figueres, reobre avui amb l'estrena mundial de Star Wars i ho fa de la mà amb nova gestió, l'empresa Picking Spi. Les sales estrenen nova etapa després que l'anterior promotor, Ventura Pons, i artífex de la recuperació del mític cinema, decidís tancar el negoci. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que el reflotament del cinema és «a cost zero» per a l'Ajuntament (l'anterior govern ja hi havia invertit 350.000 euros) i s'està treballant en la redacció del conveni d'usos, que no s'havia arribat a tancar amb Ventura Pons.

Aquest document recollirà la cooperació amb les entitats i esdeveniments culturals. Lladó ha detallat que les sales es convertiran en un equipament cultural més per a la ciutat, però ha matisat que és una explotació privada i que caldrà trobar l'equilibri. L'alcaldessa va ressaltar que el cinema estarà en mans «professionals» i va agrair la feina de l'anterior gestor.

Segons ha explicat un dels responsables de l'empresa, Víctor Lafuente, la programació que s'hi oferirà serà comercial i ha destacat que s'adaptaran «al que els espectadors demanin». La programació d'aquest Nadal també inclourà Frozen 2 i Jumanji 2 i de moment, no tancaran cap dia. «Serem com un forn de pa», ha ironitzat. Així, el dia de Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any estarà operatiu.

Lafuente ha explicat que el cinema col·laborarà amb escoles d'idiomes de la ciutat, com l'EOI, i es projectaran films en versió original subtitulada. A més, ha subratllat el repte de «fidelitzar l'espectador». Segons el seu parer, els figuerencs ja s'havien acostumat a desplaçar-se en cotxe als cinemes dels afores de la ciutat.

En relació amb la polèmica amb els treballadors, que havien denunciat impagaments per part de Ventura Pons, la nova empresa els mantindrà a la plantilla. Segons ha explicat Lafuente, han contractat quatre treballadors que estaven a l'atur i tenen previst ocupar entre dues o tres persones més.



Paret sense insonoritzar

El responsable de la nova empresa explotadora ha destacat la rapidesa amb què s'ha fet l'obertura, només una setmana després d'haver firmat el contracte amb la propietat. Respecte a això, Víctor Lafuente ha detallat que s'han trobat amb obres que l'anterior promotor ha deixat pendents. És el cas de la insonorització d'una paret de la Sala 1.

Lafuente ha explicat que genera molèsties als veïns i s'ha compromès a resoldre-ho. «Estem pendents del pressupost de les obres», ha argumentat i calcula que al febrer ja estarà resolt. Mentre no s'hagi resolt, s'hi projectaran pel·lícules «de diàleg» i se suprimirà el tercer torn per no pertorbar el descans dels veïns.

El contracte amb la propietat es va signar la setmana passada i Picking Spi en tindrà l'explotació pels propers deu anys. El cinema obre avui amb tres de les quatre sales operatives. L'empresa ja gestiona altres cinemes en ciutats com Palamós o Sant Cugat del Vallès i els preus que oferiran seran de mercat.