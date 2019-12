Propostes de mercats i fires de Nadal a la Catalunya Nord

La ciutat de Nadal de Port-barcarès aquest any

La ciutat de Nadal de Port-barcarès aquest any Diari de Girona

La Catalunya Nord, a pocs quilòmetres de l'Alt Empordà, ofereix un ampli ventall d'activitats de Nadal que permeten apropar-se a les tradicions i gastronomia de l'altra banda del Pirineu.

Carcassona, Perpinyà o Port-Barcarès són algunes de les poblacions que ofereixen una àmplia programació.

La darrera població ofereix en un recinte tancat, "Le Village de Noël", fins al 12 de gener, la possibilitat de passejar per espectaculars decoracions nadalenques, visitar el mercat de productes, atraccions, un museu de figueres de gel o menjar en algun dels restaurants.

El recinte, a peu de platja, inclou la visita a un vaixell ancorat a la sorra, a la part inferior del qual es pot visitar el Pare Noël.

A l'espai hi ha espectacles, una pista de gel i tobogans també de gel.



Mercat de Perpinyà

Més aprop de la frontera, a Perpinyà, s'ofereix fins al 5 de gener, activitats diverses amb el Mercat de Nadal com a eix central situat a Quai Vauban. Està obert de deu a set de la tarda o a vuit del vespre els festius.



Màgia i gel a Carcassona

La ciutat de Carcassona també es transforma per aquestes festes, fins al 5 de gener. Al centre de la ciutat, en diferents places hi ha un petit mercat de productes, atraccions per als més petits i pista de gel (a la plaça Carnot), una de les més grans de França. Aquí també tenen lloc espectacles.