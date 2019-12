Condemnen una cuidadora per estafar a la dona que cuidava

Una dona que va treballar durant l'any 2017 com a cuidadora d'una dona de 84 anys de Figueres ha estat condemnada a pagar-li 30.000 euros per una estafa que segons les acusacions ascendia fins a més de 90.000 euros.

Amb tot, la secció Quarta de l'Audiència de Girona va considerar ahir demostrat i així ho va reconèixer l'acusada, N. O. O, que va quedar-se il·lícitament 33 mil euros de la víctima, i que els va obtenir de forma continuada en diverses visites a l'entitat bancària per extreure diners. Segons les acusacions, l'acusada va «aprofitar-se» que la dona tenia les capacitats cognitives molt deteriorades. La defensa i les acusacions van arribar a un acord que no es podrà recórrer que resol el compliment d'una pena de 20 mesos de presó en llibertat sempre que l'acusada pagui el deute abans del 31 de gener de l'any vinent i no reincideixi durant 3 anys. De fet, se li ha aplicat un atenuant de reparació del dany donat que ja ha pagat part del deute decretat, uns 23 mil euros.

Durant la vista, la proccessada va acceptar els càrrecs i va accedir a pagar una multa de 1.800 euros a la víctima. Això va permetre a les parts arribar a una conformitat per un delicte d'estafa continuada, que va reduir 62.000 euros del deute denunciat. Això es deu al fet que el pèrit ha demostrat que una part de la quantitat extreta per l'acusada, uns 25.000 euros, es corresponen a despeses de transport i al seu salari com a treballadora seva. A més, les acusacions tampoc han pogut reclamar una donació privada de 37 mil euros firmada per la víctima i que també ha estat validada pel pèrit.

La tesi de les acusacions precisament sostenia que «totes les operacions» fetes per l'acusada les va fer sempre acompanyada de la víctima, però que aquesta «no sabia què estava succeint».

Tal com consta als escrits d'acusació de la fiscalia, l'any 2017 la processada va conèixer la víctima al centre d'atenció primària de Vilafant, on treballava, i va oferir-li treballar per a ella com a cuidadora per facilitar-li la seva mobilitat, ja que disposava d'un vehicle propi. Tot plegat ho va fer «coneixent a priori el deteriorament cognitiu que ja aleshores patia la dona».

A partir del març del mateix any va iniciar-se la relació laboral i així va ser quan l'acusada va començar a acompanyar la víctima a l'entitat bancària de Figueres on extreia diners en efectiu del seu compte d'estalvis.

Les extraccions les feia sempre en presència de la dona, «parlava en nom seu» i tenia accés a les contrasenyes. La fiscalia apunta que «va arribar a exigir que li facilitessin el codi PIN de la llibreta d'estalvis» i que se li autoritzés l'accés al compte bancari presentant una sol·licitud que se li va denegar.