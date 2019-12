Arxiven la denúncia pel delicte de malversació per l'acord del Royal Marine I de Roses

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Figueres ha tramès a l'Ajuntament de Roses la interlocutòria de sobreseïment i arxiu de les diligències prèvies per un possible delicte de prevaricació i malversació en l'expedient d'indemnització de l'edifici Royal Marine I. El jutjat conclou en el seu informe que no se'n desprèn cap indici constitutiu de delicte ni identificació de cap persona responsable.

La denúncia, interposada per la Plataforma Ciutadana de Roses, centrava el seu relat en l'acord entre l'Ajuntament de Roses i la comunitat de propietaris Royal Marine I per l'execució de la sentència del Jutjat contenciós administratiu de Girona de 6 de setembre de 2006 i revisada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què s'obligava a l'enderroc de part de l'edifici Royal Marine II, a fi de rebaixar la seva alçada.

Posteriorment, es produí la legalització de l'obra pel nou Pla d'Ordenació Urbanística del municipi i l'Ajuntament i la comunitat de propietaris arribaren a un acord d'indemnització substitutòria de 2,2 milions d'euros.

Els denunciants qüestionaven l'import, els beneficiaris de la indemnització i els tràmits de formalització d'aquest acord.



Conveni correcte

Un cop practicades les diligències oportunes, el jutjat ha conclòs que la proposta del conveni d'indemnització va ser aprovada correctament pel ple municipal (acord que comptà també amb aprovació judicial l'any 2016) i que l'import de la indemnització va ser procedent, així com les entitats que la van percebre.

En conseqüència, la interlocutòria dicta que no es desprèn cap tipus de contradicció legal en el procediment realitzat per l'Ajuntament i que no s'aprecia cap tipus d'arbitrarietat ni en la suma fixada ni en la manera de pagament de la indemnització, per la qual cosa no existeix cap indici de prevaricació.

Per últim, es descarta la malversació de cabals públics denunciada davant la inexistència d'elements incriminatoris i es considera que les quantitats de la indemnització, les persones beneficiàries i el sistema de distribució foren correctes.

En conseqüència, el jutjat ha acordat el sobreseïment provisional i arxiu de la causa. El cas va arribar als jutjats arran de la denúncia interposada per la Plataforma Ciutadana de Roses en veure-hi presumptes irregularitats.