Castelló preveu 1,7 milions en inversions l'any vinent

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu aprovar dilluns un pressupost per al 2020 amb 1,7 milions en inversions. El pressupost general consolidat és de 27.795.367 euros, un 4,47% més que el 2019. Les inversions per a l'any vinent preveuen partides com la millora dels ponts peatonals d'Empuriabrava o l'expropiació de la casa i el pati del carreró del convent de Sant Domènec.

El pressupost respecte del 2019 puja en partides com la de personal (5,34%) per la provisió de noves places a la Policia Local i tres places d'administratiu.

Les inversions s'incrementen un 3,77%. Les majors inversions es destinen a l'expropiació de la casa i pati del convent (250.000 euros), els ponts peatonals d'Empuriabrava (225.000 euros), les inversions en obres generals (165.494 euros) o els pressupostos participatius (200.000 euros). Arranjament de voreres, carrils bici, renovació d'enllumenat al centre històric, un ascensor a l'ajuntament o el projecte del convent de Sant Agustí són altres inversions que es preveuen per a l'any vinent. També hi ha una partida simbòlica per a l'adquisició de la compra del local Neptú.

Aquest exercici 2020 està previst un estalvi, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.411.796,97 ?, estalvi que es destina al finançament d'inversions. Es considera un pressupost amb criteris d'estabilitat.