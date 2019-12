L'Embarraca't obre el procés per triar els grups amb la incògnita de la nova ubicació

El gruix d'entitats que formen l'Embarraca't ha obert el procés participatiu per triar els grups musicals que tocaran en els concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu, però es manté la incògnita sobre quina serà la futura ubicació. Tal com ja es va anunciar al novembre, les entitats expressen ara de nou que, com es va acordar, abandonen plaça Europa i que l'edició del 2020 s'acostarà al centre de la ciutat.

Fan una crida per recollir propostes per escollir les bandes que pujaran a l'escenari figuerenc. Ho han fet a través de les xarxes socials, on també han anunciat que abandonaran el solar del firal, on s'havien programat els concerts des de l'any 1996.

La comissió de l'Embarraca't emplaça els joves a formar part del procés participatiu.

A quatre mesos de la celebració de les Fres i Festes de la Santa Creu, però, el consistori no ha concretat amb quines noves ubicacions s'està treballant.

Darrerament, l'Ajuntament i les entitats ja havien obert el debat sobre el futur model de l'Embarraca't, però no s'havia arribat a materialitzar o fer-se públic cap espai concret.

Entre les ubicacions que aleshores s'havien posat sobre la taula hi havia el parc de les Aigües o plaça Catalunya, que ja són escenaris de grans esdeveniments com l'Acústica.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va explicar ahir en el xat de del Diari de Girona i del Setmanari L'Empordà, que s'està treballant en un model de festa major «intergeneracional» i «inclusiva».

Un veí va traslladar-li la inquietud per si finalment els concerts joves es traslladen al parc de les Aigües. «Ens oposarem a les barraques, no ens estarem quietes», escrivia. Per la seva banda, l'alcaldessa li responia: «Ningú ha parlat del parc de les Aigües», però tampoc va avançar cap altre possible emplaçament.

L'Ajuntament ja va assegurar en un comunicat al novembre que es volia establir «un canvi de paradigma» en com la ciutat «percep i viu la festa», i es matisava que el que s'ha acordat amb les entitats adjudicatàries dels estands de l'Embarraca't és acostar-lo al centre.

Precisament fa gairebé un any que l'anterior govern va reobrir el debat sobre el futur model dels concerts, que les associacions consideraven «obsolet».

L'emblemàtic espai de concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu ha passat per diferents punts de la ciutat. Va néixer a la plaça de la Palmera i es va celebrar també a la plaça de la Font Lluminosa, va passar per l'antiga fàbrica de Talc i, des de fa 24 anys, es fa al Clos de Fires.