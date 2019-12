Llançà aprova el pressupost amb un informe sobre el dèficit als serveis

L'Ajuntament de Llançà va aprovar dijous el pressupost del 2020 amb un informe que adverteix que les taxes i impostos no són suficients per pagar alguns dels serveis. L'alcalde, Francesc Guisset, va explicar que malgrat el dèficit han preferit no pujar els impostos i taxes fins que s'hagi analitzat el cost dels serveis. De moment s'intentarà contenir la despesa i es valoraria una puja d'impostos o taxes per al 2020.

El ple es va celebrar per segona vegada després que el primer se suspengués perquè els republicans van denunciar que el govern municipal havia vulnerat els drets del regidors en no facilitar-los l'expedient.

El punt del pressupost comptava amb l'informe que advertia del dèficit.

Segons l'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, el cost de serveis com, per exemple, el de la neteja i recollida d'escombraries és superior al que es recapta a través de la taxa corresponent.

L'alcalde ha explicat que l'oposició els va demanar apujar impostos per poder-ho equilibrar però que «abans d'apujar, volem fer un exercici de responsabilitat i no volem optar per la via fàcil d'apujar impostos i primer estudiarem bé els costos, volem explicar-ho amb tots els ets i uts a la ciutadania». La diferència s'haurà d'assumir amb la despesa corrent. El pressupost aprovat al ple de Llançà de dijous ascendeix a 9.844.100 euros.