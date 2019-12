Figueres, amb el projecte de geriàtric encallat, estudia concertar places a Vilafant

La nova residència per a la gent gran de Figueres continua encallada i no s'espera en breu, perquè la Generalitat no té previst invertir en la seva construcció. Per això, a l'espera d'estudiar com s'aborda el projecte, es podria apostar per concertar places en una residència que es projecta a Vilafant. Alhora, s'aposta per ampliar serveis com l'atenció domiciliària; planificar la disposició de pisos assistits i serveis residencials.

La situació actual es va posar sobre la taula al darrer ple municipal arran d'una moció de Cs que instava el govern de la Generalitat a executar la residència per a la gent gran el 2020.

El 2006 es va aprovar un establiment de pla d'habitatges assistencials per a gent gran amb dos nous equipaments. Un es va stiuar al sector Fages de Climent, i es va signar un conveni amb la Generalitat que preveia concertar-hi places. Uns anys més tard, es va anunciar la construcció d'aquesta residència, que estava prevista per al 2017-2018.

El consistori va cedir els terrenys gratuïtament. Dels cinc milions que costava el projecte, 2,5 milions els posava la Fundació Salut Empordà, prop d'un milió més procedien de l'Ajuntament de Figueres i la resta venia de part del conveni entre la Generalitat i l'Obra Social La Caixa. La residència havia d'ajudar a resoldre el dèficit de places, ja que a Figueres només hi ha una residència pública per a gent gran: Els Arcs.

El regidor de Junts Jordi Masquef va recordar que el govern el 2013 va fer els deures i va posar a disposició un solar. El projecte s'hauria aturat, però, quan la Generalitat «canvia les regles a mitja partida», va dir Masquef, i el conseller Chakir El Homrani va informar que ara no invertirien en la construcció, sinó només en la concertació de places. Masquef va demanar que es faci un esforç perquè la Generalitat inverteixi.

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, va exposar que, al marge de la necessitat d'inversió, hi ha altres problemes, com el dubte que la Fundació pugui participar en el projecte com a recurs propi de l'administració. Per això s'estan analitzant diferents opcions. Segons Quiroga, estan «analitzant tota l'oferta i també la publicoprivada, tant a Vilafant com a la mateixa ciutat, on arriben ofertes de concertació». La residència projectada a Vilafant tindria més de cent places part de les quals es podrien concertar des de Figueres.

Paral·lelament, Quiroga va exposar que «el primer que hem analitzat en entrar al govern és garantir el continu de serveis», millorant l'atenció domiciliària per la via de la licitació; i «disposar de pisos assistits i recursos residencials, que és un element important sobretot quan hi ha demència o perden la seva independència», va dir.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va dir que són conscients que no es construirà el 2020 la residència, entre altres motius per la falta de fons per a la construcció.