Palau rep una subvenció per netejar l'antic abocador

L'ajuntament de Palau-saverdera ha rebut una subvenció de 117.075 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per a la neteja de l'antic abocador de Puig de Llorí, per millorar així l'hàbitat del xoriguer petit on hi ha una torre de nidificació.

L'alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau), està molt satisfeta per l'obtenció d'aquesta subvenció perquè, tal com va dir durant el ple, «només s'han donat subvencions a deu municipis de Catalunya i la concedida a Palau-saverdera és la que té un import més gran».

El projecte de restauració de les parcel·les que ocupava l'antic abocador es va aprovar el passat mes de setembre, i servirà per crear una zona humida per l'alimentació d'aquestes aus.