Un camió carregat de pollastres bolca a l'N-II antiga a Vilamalla.

Ha rebentat la roda, ha sortit de la via i ha bolcat.

L'accident de trànsit s'ha produït pels volts de dos quarts de set de la matinada, a l'N-II antiga en sentit Pont de Molins.

El vehicle pesant ha sortit de la via, segons els Bombers, perquè ha punxat la roda.

Ha quedat bolcat però la càrrega no ha acabat a la carretera. Amb tot però, els Mossos d'Esquadra de Trànsit han hagut d'activar el servei de grua per poder tornar el cotxe a la via i posteriorment, recol·locar els animals al seu lloc.

El Servei Català de Trànsit assegura que arran del sinistre viari s'ha tallat un carril de l'AP-7 fins pels volts de les set del matí. Quan el vehicle pesant ha pogut tornar al seu camí.