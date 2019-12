Roses dona veu als joves per decidir les polítiques de joventut dels propers 4 anys

L'Ajuntament de Roses vol donar veu als joves per decidir les polítiques dels propers quatre anys.

El CAR Jove va acollir divendres la primera trobadaper a la realització de la diagnosi del Pla Local de Joventut, document que planificarà les polítiques de joventut a la població per al període 2020-2024 i que es basa en una radiografia prèvia sobre necessitats existents i recursos disponibles en tots els àmbits de la vida dels joves.

És aquí on l'Ajuntament pretén implicar el sector al qual van adreçades les polítiques.

Per fer-ho hi haurà un extens procés participatiu pensat per incorporar l'anàlisi i les propostes dels diferents agents implicats: tècnics de les diverses àrees de l'Ajuntament relacionades, representants polítics, professionals que tenen la població juvenil com el seu àmbit d'estudi o treball (professors d'institut, educadors,...), entitats, serveis i, molt especialment, de la pròpia població jove que finalment serà la destinatària dels programes i actuacions que s'estableixin.



El "grup motor"

La primera trobada amb l'anomenat "grup motor" del Pla es va celebrar divendres. Prèviament s'havia realitzat una radiografia de la realitat.

El grup està format per joves representatius del jovent rosinc, amb participants de diferents perfils i edats, nivells d'estudis, ocupacions laborals, procedències i cultures.

Aquest grup motor serà, a partir d'ara, l'encarregat de debatre i aportar propostes al Pla Local de Joventut, el qual marcarà les actuacions i polítiques a realitzar durant els propers 4 anys. El següent pas que es durà a terme serà una trobada oberta amb tots els i les joves que vulguin participar, per presentar la diagnosi, validar-la i prioritzar els temes que més els importen per planificar les accions i programes que ells i elles considerin més importants.

D'altra banda, el Pla Local de Joventut es planteja com un document viu i flexible, que s'anirà adaptant a la realitat canviant dels joves. Per tant, els programes que s'estableixin es revisaran cada any amb el grup de seguiment dels propis joves per anar-los valorant i adaptant a les necessitats emergents que puguin sorgir.