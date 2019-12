El Centre Excursionista Jonquerenc va portar a terme dissabte un dels actes tradicionals per aquestes festes de Nadal amb una pujada al cim del Coll de Panissars per dispositar un pessebre. Es tracta d'un petit naixement dins una olla de ceràmica que elabora un ceramista de la població. A primera hora del matí van iniciar el recorregut fins al cim. Cada any s'escull un indret diferent on dipositar el pessebre. Puigneulós o Recasens han estat altres destins dels pessebres.