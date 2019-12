Roses donarà veu als joves per decidir les polítiques de joventut

L'Ajuntament de Roses vol donar veu als joves per decidir les polítiques. El CAR Jove va acollir divendres la primera trobada per a la realització de la diagnosi del Pla Local de Joventut, document que planificarà les polítiques de joventut a la població per al període 2020-2024 i que es basa en una radiografia prèvia sobre necessitats existents i recursos disponibles en tots els àmbits de la vida dels joves. Hi haurà un procés participatiu pensat per incorporar l'anàlisi i les propostes dels diferents agents implicats. Divendres va ser la primera trobada amb «el grup motor».