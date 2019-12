Viladamat Ple a les primeres quines

Viladamat ha celebrat aquest cap de setmana la segona de les vuit quines que es porten a terme per aquestes festes. Amb un gran participació es va celebrar dissabte al vespre la segona de les quines a les sis de la tarda. Una d'elles, la del 4 de gener, serà la quina picant i se celebrarà a les deu del vespre. És una de les quines importants de la comarca on, segons els organitzadors, el 20% dels que hi participen surten amb premi. A la primera sessió van recaptar fins a 1.235 euros per a La Marató de TV3.