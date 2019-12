Figueres col·loca dos «hotels» per a insectes al parc Bosc contra les plagues

Figueres ha incorporat dos «hotels» per a insectes i una caixa-niu de ratpenats al parc Bosc per evitar plagues i malalties a les àrees verdes. Amb aquesta iniciativa s'espera que no s'hagin d'utilitzar productes químics.

Els «hotels» són estructures amb orificis adequats per ajudar a la proliferació dels insectes. Se n'han col·locat en dos punts diferents d'aquest pulmó verd de la ciutat.

També s'ha col·locat la caixa-niu per als ratpenat, una altra espècie que ajuda a evitar les plagues.

Segons ha informat l'Ajuntament, la idea és ajudar a la proliferació de la fauna que ajuda a controlar les plagues i així evitar malalties que puguin afectar la flora de les àrees verdes de la ciutat.

L'objectiu del consistori, a més, és reduir la utilització de productes químics als jardins i parcs de la ciutat a través de la potenciació d'espècies animals com els insectes o ratpenats.

Aquest tipus d'animals tenen un rol ecològic vital en afavorir la pol·linització de flors o el control biològic de la fauna, és a dir, reduir el creixement de poblacions de determinats insectes o animals que poden esdevenir en una plaga i un perill de salubritat per al municipi.

Hi ha diverses poblacions gironines que han engegat iniciatives similars per lluitar contra les plagues amb sistemes que evitin l'ús de productes químics.



Lluita biològica

Una d'elles és Palamós, on l'any passat una empresa especialitzada juntament amb els tècnics municipals va ubicar caixes amb l'insecte parasitoide Aphidius Colemani, amb unes cent larves, que serveix per parasitar els pugons. També es van alliberar Aphidoletes aphidimiza, les larves dels quals devoren els pugons. Es tracta d'una lluita biològica contra les larves.