Figueres dona la benvinguda al Nadal amb ritmes urbans

L'escola de dansa de Figueres Dance Me ha fet vibrar la plaça Catalunya per donar la benvinguda al Nadal. El recinte es va omplir diumenge en la desena edició de Hello Christmas que van oferir al públic els alumnes de l'escola amb diversos estils de dansa urbana que, des dels més petits als més grans, han estat treballant des de l'inici de curs.

La plaça Catalunya es va omplir de familiars, amics i curiosos atrets per les coreografies i la música. Una de les properes activitats destacades de la programació nadalenca del desè aniversari de Dance Me és el «X-Mas Intensive» unes jornades de 2 dies, 27 i 28 de desembre, per finalitzar l'any 2019 amb masterclasses de dansa urbana, que tornarà a fer vibrar la ciutat.