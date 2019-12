sense notícies

audim, o patim, d'un munt de novetats informatives per ocupar, o distreure, la nostra atenció, que fàcilment ens oblidem del que va passar ahir perquè ja tenim el pensament esperant què se'ns explicarà demà del que s'ha esdevingut en el dia d'avui. (D'aquestes circumstàncies se n'aprofiten a bastament els polítics: saben que demà, les notícies dels fets que avui han estat titulars d'informació seran, si no oblidades, sí ocultades per l'espès vel de les novetats; i així van fent la viu-viu passant dies i empenyent anys). Però jo em rebel·lo amb aquesta situació perquè a més a més, cal tenir sempre en compte quins pols foren l'origen dels actuals llots, convé gaudir de memòria perquè no ens donin gat per llebre amb un nou « Diego» en substitució d'un antic « digo». No sé si se'n recorden, benvolguts lectors, del fet que l'actual oposició figuerenca, la dels antics convergents (que de tant canviar de nom ja no sé com s'han rebatejat), varen presentar davant l'Ajuntament un recurs de reposició en què demanaven l'anul·lació de l'acord del ple pel qual es va concedir a l'alcalde segon la compatibilitat per exercir l'advocacia, o bé se li retiressin les seves competències en matèria de seguretat ciutadana municipal, en considerar que podia accedir a informació reservada que podria usar en benefici particular, i que el vice va replicar amb l'anunci de la presentació d'una querella criminal estimant que se l'havia ofès greument. Vaig tenir ocasió d'opinar-los que veia molt poc recorregut a aquesta darrera, i no sé si el temps m'ha donat la raó, vull dir que em pregunto què ha passat en aquest interval de gairebé un mes.

La querella catalana de la qual els parlava ha provocat els seus efectes i han arribat a l'acord Masquef, Arbolí, i Casellas de retirar els seus respectius recursos? Casellas s'ha adonat que no existia prou base per a una querella criminal i, finalment, ha renunciat a presentar-la? El recurs de reposició segueix el seu tràmit i acabarà seguint aquesta humiliant pràctica de prepotència del silenci administratiu? Sense referències ens trobem, i seria bo que, al contrari, els governants i opositors ens tinguessin al corrent de l'estat de les coses.