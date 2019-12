Castelló preveu començar el 2020 a arranjar la sala polivalent

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries té previst l'any vinent començar a arranjar la sala polivalent que pateix diverses mancances. La primera partida que s'hi destina és de 80.000 euros.

La idea del govern municipal és anar fent actuacions progressivament per solventar els problemes. S'ha posat la primera partida al pressupost del 2020 que es va aprovar aquesta setmana al ple però no s'ha decidit encara a què es destinaran els diners. A la sala s'hi esperen millores en els tancaments o en la calefacció, per exemple.

L'equipament municipal està situat al carrer Rentador, al costat de diversos equipaments escolars.