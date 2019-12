Figueres té dificultats per trobar màquines de neteja usades perquè estan «obsoletes»

L'Ajuntament de Figueres té dificultats per trobar màquines de neteja viària per tal de dotar d'eines el pla de xoc de neteja. El consistori s'ha interessat per la compra o el lloguer d'aquest tipus de maquinària per tal de renovar l'actual flota d'Ecoserveis, que està obsoleta, mentre es redacta el nou contracte del servei. Però, de fet, s'han trobat amb la mateixa problemàtica arreu quan es tracta de llogar maquinària de segona mà: està envellida i desactualitzada.

L'equip de govern està treballant en un pla per compensar la mala gestió en neteja de l'actual empresa mixta Ecoserveis, que inclou reforçar la neteja manual i llogar maquinària nova. El passat mes d'octubre l'Ajuntament ja va activar el pla de xoc per reforçar la neteja i la recollida d'escombraries amb una inversió de 200.000 euros fins a finals d'any.

La mesura es va prendre a l'espera que el Tribunal de Contractes del Sector Públic resolgués els recursos interposats. La resolució va arribar al desembre i va ser desfavorable per a l'Ajuntament, tombant l'adjudicació del nou contracte i obligant a fer-ne un de nou.

Precisament el pressupost del 2020 comptarà amb un pla de neteja per pal·liar els actuals problemes, però es planteja el dubte de què cal fer amb la maquinària.

El vicealcalde, Pere Casellas, explica que els vehicles que podrien llogar també estan obsolets i en el cas que es plantegin comprar-ne de nova, aquesta tardaria «vuit o nou mesos a arribar», un cop licitat i adjudicat. «Quan ens arribaria ja tindríem fet el nou contracte del servei de recollida», concreta Casellas, i es planteja la problemàtica de què fer-ne.

Segons ha detallat el regidor de Serveis Urbans, César Barreneceha, els serveis jurídics municipals estan estudiant la possibilitat que, en cas que es comprés la maquinària nova, si aquesta després podria ser adquirida per l'empresa adjudicatària del nou servei de neteja.

L'Ajuntament ja s'ha vist obligat a dotar una partida de 602.631 euros per mantenir la concessió a Ecoserveis fins a finals d'any, però a més cal sumar-hi, el pla de xoc que estan elaborant i que s'allargarà almenys un any. El vicealcalde va avançar que es preveu destinar-hi entre 500.000 i 800.000 euros tant per adquirir maquinària de reforç i més personal.

Tot plegat, busca solucionar les mancances en matèria de neteja i recollida de residus que arrossega la ciutat per tal que Figueres sigui més neta. L'Ajuntament ja ha prorrogat quatre vegades la concessió a Ecoserveis, que va caducar fa tres anys. La darrera, caduca l'octubre del 2020.