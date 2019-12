Més de 200 persones al dinar de Desat'art

L'Associació Desat'Art de Figueres va oferir dinar el dia de Nadal a 236 persones necessitades a través d'una iniciativa solidària. Es van vendre obres d'art i amb els diners obtinguts i la col·laboració d'establiments -la perruqueria Yomi del barri Parc Bosch i la botiga K-bells de la Rambla- es va donar dinar a persones sense recursos a la pizzeria Origano.

Els beneficiaris van arribar en col·laboració amb els Serveis Socials, que es van encarregar de repartir els tiquets del dinar. Per evitar «l'efecte vergonya» tenien l'opció d'endur-se el dinar a casa.

Els organitzadors han explicat que va ser tot un èxit i finalment es va poder donar dinar a 236 persones. Es van cuinar més de 90 pizzes familiars i unes 60 racions de tortellini amb roquefort. Fins a la pizzeria van arribar des de persones soles a famílies de set membres.

Part dels assistents van venir sols a buscar el dinar per a la famíla per emportar-se'l a casa. «La sorpresa era que tenien quatre bosses de menjar i un lot de dolços de Nadal» i se'ls va acompanyar fins a casa amb cotxe per poder portar-ho.

L'any 2020 els promotors treballaran mesos abans per poder organitzar millor i poder donar més si es pot.