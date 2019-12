SOS Costa Brava afirma que Cadaqués està "al límit" i la urbanització de Sa Guarda és "nul·la de ple dret"

Pla general del paratge on es podrà aixecar la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués

Pla general del paratge on es podrà aixecar la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués | Marina López

SOS Costa Brava assegura que Cadaqués està "al límit" de la seva capacitat i considera que la Generalitat s'ha quedat "curta" a l'hora de desclassificar sòls a la població. Un cop feta l'aprovació inicial del pla director de protecció del litoral, la plataforma ecologista està analitzant l'afectació municipi per municipi i preparant al·legacions. Kristen Grau, portaveu dels Amics de la Natura de Cadaqués, creu que al municipi "pràcticament no han fet res" perquè les desclassificacions que inclouen el pla eren sectors que ja no es preveien desenvolupar. En canvi, critica que el pla avali la urbanització de Sa Guarda i amb el mateix nombre d'habitatges, 105. La plataforma ecologista sosté que aquest projecte és "nul de ple dret" perquè contravé la normativa urbanística.