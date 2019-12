Figueres començarà a multar els patinets elèctrics a partir de mitjans de gener

L'Ajuntament de Figueres inicia una campanya informativa per regular la circulació dels patinets abans de començar a multar els infractors. L'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, han explicat que la mesura que s'ha iniciat aquesta setmana durarà quinze dies, de tal manera que a mitjans de gener vinent ja es podria començar a sancionar els infractors.

La campanya consistirà en la difusió de díptics informatius entre els usuaris dels patinets, on s'explicarà la normativa, i passats quinze dies es començaran a sancionar els infractors.

Figueres ja té regulat l'ús de bicicletes, monopatins, patins i patinets en l'ordenança de circulació aprovada l'any 2012, però en la normativa no hi queden regulats els patinets elèctrics.

El document prohibeix la circulació de les bicicletes en espais reservats per a vianants, com ara voreres i places, i l'Ajuntament vol acabar amb el buit legal dels patinets elèctrics.

És habitual trobar aquests vehicles, anomenats de mobilitat personal (VMP), transitant pels mateixos espais per on ho fan els vianants a peu, i per millorar-ne la convivència l'Ajuntament començarà a multar aquelles persones que no respectin la normativa.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat unes directrius perquè els ajuntaments i els cossos policials puguin seguir uns criteris base a l'hora de regular la circulació d'aquests vehicles fins que es publiqui la normativa definitiva, i l'Ajuntament de Figueres s'hi acollirà, segons ha explicat Casellas.



Multes de 200 a 1.000 euros

El document preveu multes de 200 a 1.000 euros. Els monopatins o patinets que no superin els 25 quilòmetres per hora i vagin a pas de persona n'estaran exempts. També es contempla la immobilització d'aquests vehicles per als municipis que s'adhereixin a les indicacions de trànsit. Segons ha detallat Casellas, l'Ajuntament se centrarà en el fet que no circulin per les voreres.

Malgrat la normativa, que només autoritza la circulació de patins en els espais delimitats per aquest ús, la ciutat no disposa d'alternatives perquè tant bicicletes com patinets puguin circular amb garanties de seguretat, a curt termini.

La morfologia de Figueres ha dificultat la creació d'un carril bici que permeti la mobilitat amb aquesta tipologia de vehicles i s'ha convertit en una de les grans assignatures pendents per a la mobilitat urbana a la capital alt-empordanesa.

Paral·lelament, l'Ajuntament va començar aquest estiu els treballs de la ruta cicloturística transfronterera BicitTransCat, que pretén unir Girona i els Pirineus orientals, un petit pas per encaminar la creació dels carrils bici en trama urbana.

Les instruccions de la Direcció General de Trànsit deixen clares algunes qüestions, com que no es poden superar els 25 quilòmetres per hora. Els que no sobrepassen els sis quilòmetres per hora són considerats joguines.

Si el conductor supera la velocitat límit es pot endur una sanció i els agents poden immobilitzar el patinet.

Respecte a per on poden circular, la DGT estableix la prohibició de circular per voreres i zones de vianants. Aquí les ordenances municipals poden incloure algun matís, com que aquells que vagin a pas de persona poden quedar exempts de la prohibició.

També podrien veure's obligats a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues. Tampoc poden circular parlant pel mòbil i deixen a mans dels ajuntaments si s'obliga a dur casc.