SOS Costa Brava fa un clam per frenar la previsió de creixement de Cadaqués

La plataforma SOS Costa Brava va fer ahir una xerrada a Cadaqués, dins la campanya per informar el territori, on va exposar com afecta el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava a la població i va animar a adherir-se a les al·legacions que presentarà. La plataforma alerta que el PDU extingeix 52 ha en 11 sectors però que el potencial avui és de 792 habitatges en una població on la segona residència és el doble que la primera. I respecte la polèmica urbanització de sa Guarda, creu que és «el fracàs més clamorós del PDU» perquè permet construir 105 cases i l'hotel amb un «enorme impacte».

Els 11 sectors que extingeix el PDU se sumen a les 37 ha desclassificades pel PDUSC-I de 2005. L'impacte del PDU «afecta un escàs 17% del potencial constructiu», constaten.

Implementa mesures correctores de l'impacte paisatgístic en sectors sensibles com turó d'es Calders, racó d'es Calders o sa Guarda però sense alternar-ne l'edificabilitat, segons SOS Costa Brava, «un criteri insuficient».

A la població hi ha 2.344 habitatges de segona residència i 1.131 de primera.

Consideren que a la població hi ha «un model de creixement urbanístic desaforat, pel qual hi ha més superfície edificable (174 ha) que sòl urbà consolidat (121 ha).

Respecte sa Guarda, rebaixen la cota visual però permeten les 105 cases i l'hotel, cosa del tot insuficient per a la plataforma. L'entitat va exposar els seus posicionaments en un acte organitzat per Amics de la Natura de Cadaqués a la galeria Patrick Domken de Cadaqués. La plataforma fa xerrades a les poblacions a les quals afecta el pla.

Un equip multidisciplinar d'ambientòlegs, arquitectes, geògrafs, biòlegs i advocats, entre altres professionals, està preparant al·legacions al PDU per seguir reclamant «desclassificacions massives de sectors executats a la Costa Brava». I fan una crida a sumar-s'hi.