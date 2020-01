Detingut un conductor begut que circulava sense carnet i sense un pneumàtic a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia de Nadal a la Jonquera (Alt Empordà) un home, de 25 anys i de nacionalitat francesa, per conduir begut i circular sense el carnet i sense el pneumàtic davanter del vehicle. Els fets van passar a l'N-II durant un control de trànsit. Cap a dos quarts de deu del matí, els agents van veure un vehicle que circulava sense la roda davantera i la llanta rascant l'asfalt. Van aturar el vehicle i, després d'identificar el conductor, van veure que presentava símptomes evidents d'anar begut. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu 0,55 mg/l en aire expirat, més de tres vegades el límit permès, que en aquest cas era de 0,15 mg/l. Després de diverses comprovacions, la policia va descobrir també que tampoc havia obtingut mai el carnet i li van obrir diligències penals.

Els agents el van arrestar com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: un per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i l'altre per no tenir el carnet.

El detingut, que no tenia antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.