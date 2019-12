Festival a Figueres per recollir fons per a una escola orfenat d'Uganda

Figueres viurà el 12 de gener a les sis de la tarda una gala solidària per recollir fons per als nens del New Cor Safari que han visitat la comarca en diverses ocasions procedents d'una escola orfenat d'Entebbe, a Uganda. Pateixen necessitats alimentàries, educatives i sanitàries. S'han organitzat diverses iniciatives per part de les associacions Love Cambodja de Llançà i l'agrupació We Love Uganda per ajudar l'escola orfenat. Ara s'hi sumarà aquesta gran gala benèfica on la música serà el centre de la solidaritat amb la implicació de fins a 200 escolars de diferents centres.

La música del New Cor Safari serà present durant la vetllada perquè és als seus protagonistes a qui es vol oferir solidaritat.

L'escola New Life es va posar en marxa a Uganda per tal d'oferir ajuda a les famílies que no podien pagar l'educació. Va engegar amb 25 nens i avui en són 300. Més tard es va crear Abba, l'orfenat. Tots els nens es van unir també al centre New Life.

La directora Deborah Kaaya va crear el New Cor Safari per «guarir les ferides de l'ànima que carreguen aquests nens i nenes». Des del centre destaquen que són nens a qui els agrada cantar, ballar, jugar a futbol i riure. «Nens diferenciats només pel context històric i geogràfic. Diferents només per les circumstàncies». De fet tot va començar amb una nena de 7 anys que els va demanar ajuda per estudiar i que té un gran talent musical. L'escola orfenat ha perdut unes ajudes i pateix una situació complicada. Deborah Kaaya explica al Setmanari de l'Alt Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que «aquest any no ha estat fàcil alimentar tots els nens i satisfer les seves necessitats escolars, essencials i mèdiques». «La majoria de vegades teníem farinetes sense sucre per menjar i ens faltava el sabó». Això va motivar la creació per part de la periodista figuerenca Sònia Fuentes de We Love Uganda i els primers actes solidaris. El 12 de gener es fa un pas més i s'ha organitzat la gala, on s'han implicat centres de dansa i música de la comarca i artistes com Yolaini, de La Voz Kids, o joves coristes d'Eurojúnior.