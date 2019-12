Figueres obligarà els grans tenidors de pisos a prendre mesures per evitar ocupacions

L'Ajuntament de Figueres treballa en una ordenança per obligar els grans tenidors de pisos, principalment bancs, a prendre mesures per evitar ocupacions il·legals. Si no ho fan s'actuarà subsidiàriament. Segons un estudi que s'està elaborant, es calcula que hi ha més de 200 habitatges a la ciutat en aquesta situació.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la voluntat és fer que els grans propietaris «assumeixin les seves responsabilitats» i adoptin mesures per impedir que els ocupes hi entrin.

Tal com va publicar Diari de Girona, en un dels darrers plens municipals, Casellas va culpar la deixadesa dels grans tenidors amb els habitatges de les situacions que es generen en blocs amb pocs propietaris i la resta de pisos buits que són ocupats. Per això ja va avançar que «s'espera forçar a fer-ho amb un nou reglament».

La normativa contemplarà que, si no ho fan, l'Ajuntament pugui fer-ho subsidiàriament repercutint-los els costos econòmics. A més, preveurà que si hi ha desperfectes que afectin la via pública o altres veïns també els hagin d'assumir.

L'àrea d'habitatge de Figueres ha encarregat un estudi a la Fundació SER.GI per radiografiar els pisos ocupats a la ciutat. Segons les primeres estimacions, es calcula que n'hi hauria més de 200. Amb l'objectiu de fer front a aquesta problemàtica, el consistori té previst elaborar una ordenança que obligui els grans tenidors a prendre mesures per evitar-les. Entre elles, accions destinades a blindar comptadors o fer tancaments.

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la mesura va encaminada sobretot a les entitats bancàries que «exposen els seus pisos a les pàgines web i provoquen, fins i tot, un efecte crida». Casellas vol diferenciar entre les ocupacions que es fan per «necessitat» i les que promouen «màfies» o que estan vinculades al cultiu de marihuana.

En el primer dels casos, diu que es treballa amb els Serveis Socials per ajudar les persones que no tenen on anar perquè l'habitatge és «un dret». En aquest sentit, diu que el cens que s'està fent permetrà determinar al mil·límetre quins casos s'emmarquen en cada casuística.



Màfies i marihuana

«Perquè sabem que hi ha ocupacions que no són així i que van al voltant de màfies que s'estan lucrant amb això i d'altres que, per la nostra proximitat amb la frontera, es dediquen al cultiu de marihuana», insisteix Casellas, tot recordant que aquestes casos són els que estan perseguint els cossos i forces de seguretat.