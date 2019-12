El jujtat no es creu el mossèn i absolen l'acusat d'envestir una processó a Masarac

El jutjat penal 2 de Figueres ha absolt el conductor acusat de conducció temerària per envestir amb el cotxe una processó de Setmana Santa a la carretera rural que va de Masarac a Mollet de Peralada el 6 d'abril del 2015. La Fiscalia sol·licitava per al processat una pena d'un any i tres mesos de presó i la prohibició de conduir vehicles a motor durant quatre anys. La sentència conclou que el conductor es va trobar amb la processó ocupant la via. No creu la versió del mossèn que diu que va témer per la seva vida. Segons la sentència, el seu relat ofereix «dubtes» i no encaixa amb el de la resta de testimonis.

«Després d'un conflicte entre l'acusat i els congregats, que va portar algun d'ells a rodejar i colpejar el vehicle, l'acusat va avançar seguint la marxa accelerant i desaccelerant», apunta la sentència.

La jutgessa ha conclòs que el processat no va conduir de forma temerària. De fet, assegura que va «extremar les precaucions» a l'hora de passar entre el grup d'entre 40 i 50 fidels que participava en la processó. «Si no, s'hagués emportat per davant els congregats», argumenta la sentència.

Segons el jutjat, cap a dos quarts d'una de la tarda del 6 d'abril del 2015, el processat anava amb el seu vehicle Volkswagen Passat per la carretera rural que va de Masarac a Mollet de Peralada.



Processó de dilluns de Pasqua

«Es va trobar a la mateixa via, de sobte, sense avís previ i ocupant la calçada, una processó de dilluns de Pasqua», afegeix la sentència, que especifica que la processó no comptava amb cap mesura de seguretat ni de senyalització.

Aleshores, continua relatant la sentència, hi va haver el conflicte entre l'acusat i els congregats durant el qual alguns dels fidels van arribar «a rodejar i colpejar el vehicle». Llavors, el conductor va «avançar seguint la marxa» accelerant i desaccelerant per aconseguir obrir-se camí. «Els assistents a l'acte, progressivament i sense ser sorpresos, es van anar apartant», conclou el jutjat.

A l'hora de dictar sentència, el jutjat analitza fotografies aportades a la causa, la declaració del processat i el relat dels testimonis directes dels fets.

La sentència no dona credibilitat a la versió del mossèn, que al jutjat va ser l'únic dels fidels que va concretar que el conductor va «cremar rodes» i va «passar a tota velocitat» provocant una «estampida de gent». També va dir que va témer per la seva vida perquè el cotxe anava «molt ràpid».

La sentència subratlla que els altres feligresos que van declarar com a testimonis van donar una versió més matisada en què asseguraven que el cotxe va marxar a més velocitat però que va avançar la processó «accelerant i desaccelerant». Per això, la jutgessa apunta que el relat del mossèn «planteja bastants dubtes» perquè «no coincideix amb aspectes rellevants d'allò manifestat per la resta de testimonis».

La seqüència de fotografies del moment, exposa el jutjat, mostra com alguns feligresos colpegen el capó del cotxe, s'aparten i acaben corrent darrere el cotxe. Unes imatges que, segons la jutgessa, evidencien que si el processat hagués conduït de forma temerària hauria acabat atropellant algun feligrès.

La Fiscalia sol·licitava un any i tres mesos de presó i la prohibició de portar vehicles a motor durant quatre anys per un delicte de conducció temerària.

La defensa, encapçalada per l'advocat Joaquim Bech de Careda, demanava l'absolució o una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pels anys que el cas ha trigat a arribar a judici. Finalment, el jutjat ha absolt el conductor.