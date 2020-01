Apareixen pintades a la seu d'ERC de Figueres acusant-los de «traïdors»

La seu d'ERC de Figueres ha aparegut amb pintades als vidres de la porta. «Puta ERC» i «Traïdors» són els missatges que han deixat pintat a la façana, just la setmana que s'ha anunciat un acord d'ERC amb el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president.



L'alcaldessa, Agnès Lladó, se n'ha fet ressò a les xarxes denunciant l'acció.





Com a republicana, independentista i feminista defenso #SpainSitAndTalk que la majoria van votar el #10N . Alguna proposta apart de pintades?

Decidir és de valents i responsables. Assumir les conseqüències és d'honestos i justos. Rectificar els errors és de savis i humils. pic.twitter.com/wf8lSL4YB1 — Agnès Lladó Saus ??? (@ALladoSaus) January 2, 2020

Als intolerants, covards i brètols se'ls ha de combatre sempre. Tot el suport @ERCfigueres @ALladoSaus https://t.co/FdLdv7I5zX — Carles Arbolí (@carlesarboli) January 2, 2020

«Com a republicana, independentista i feminista defenso «SpainSitAndTalk que la majoria va votar el #10N». Reta a qui hagi estat el responsable a donar alguna alternativa a banda de les pintades.«Decidir és de valents i responsables. Assumir les conseqüències és d'honestos i justos. Rectificar els errors és de savis i humils» diu l'alcaldessa de Figueres.Des de Junts, el regidor Carles Arbolí també ha criticat l'acció.