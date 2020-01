Figueres abarateix un 40% la zona blava i concedeix els deu primers minuts gratuïts

La zona blava i verda de Figueres és des d'avui un 40% més barata. El preu per aparcar és d'1,20 euros l'hora. A més, els primers deu minuts seran gratuïts a tota la ciutat. A l'àrea de zona verda es crearà una tarifa amb dret a estacionar fins a set hores en un dia per a residents a Figueres i treballadors de la zona. La ciutat comptarà, a més, amb un aparcament a l'antic camp de futbol del Far amb 330 places. «Que la gent de la comarca torni a Figueres» és un dels reptes de la capital alt-empordanesa, tal com explicava l'alcaldessa, Agnès Lladó. Per al regidor Pere Casellas l'objectiu de les mesures consisteix a reduir el cost d'aparcar a la ciutat. La idea és diversificar i incrementar la flexibilitat de l'oferta d'estacionament.

Per això fa uns mesos ja van anunciar els canvis que entren en vigor aquest 2020 amb mesures a la zona blava, zona verda i els aparcaments dissuasius. A la zona blava es redueix el cost fins als 1,20 euros l'hora, la qual cosa suposa un 40% menys. Fins ara dues hores costaven 3,90 euros i passaran a costar 2,40. A més, el preu serà el mateix durant les dues hores. Fins ara el tram final era més car. El preu s'equipara al d'altres ciutats com Girona o Olot.

A l'àrea de zona verda es crearà una tarifa de fins a set hores en un dia per a residents i treballadors de la zona. Per als no residents a la ciutat, la zona tindrà el mateix ús de la zona blava. Al marge dels canvis en la zona blava per facilitar l'aparcament i atraure més visitants, l'Ajuntament posarà en servei l'aparcament que s'ha adequat a l'antic camp de futbol del bar i que comptarà amb 330 places. Havia d'entrar en servei fa mesos però l'actual govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va decidir portar-hi a terme algunes obres per tal de millorar-ne la seguretat. S'han enderrocat unes antigues grades per deixar més alliberat l'espai.



Primer any gratuït

L'antic camp de futbol està situat a la confluència de l'avinguda Vilallonga i el carrer Far d'Empordà i és propietat de l'asil Gomis. L'Ajuntament va decidir llogar-lo per poder crear un aparcament a tocar del centre urbà. Durant el primer any l'estacionament serà gratuït; passat aquest període, s'aplicarà sistema de «pagament tou» que, inicialment, es va plantejar que fos de dos euros al dia. El govern confia que el nou aparcament tindrà efectes dissuasius i descongestionarà el trànsit al centre i actuarà de dinamitzador de l'activitat.