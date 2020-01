Detinguda després de conduir 30 km en sentit contrari a l'AP-7 amb un nadó al cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora que circulava beguda en direcció contrària per l'AP-7 i amb el seu nadó al cotxe. Va circular gairebé trenta quilòmetres en sentit contrari des d'Aiguaviva fins a Bàscara, on va va poder ser detinguda per la policia, que havia tallat l'autopista. La detinguda, que no té antecedents, és una dona de 35 anys i nacionalitat francesa. El nadó estava bé de salut i va ser lliurat als familiars. Els fets van passar el primer dia de l'any cap a dos quarts de deu del vespre. Diverses persones que circulaven per la carretera van alertar al 112 que hi havia un vehicle que circulava en direcció contrària per l'autopista.



Punt quilomètric número 70

En aquell moment, la dona es trobava conduint a a l'altura del punt quilomètric 70, dins el terme d'Aiguaviva. Els Mossos d'Esquadra van iniciar la recerca i una patrulla va localitzar poc després el cotxe. Van fer reiterades indicacions a la conductora per tal que s'aturés. Però la dona va fer cas omís a les indicacions dels agents i va continuar la marxa en direcció contrària cap a Figueres.

Davant de l'actitud de la conductora i el risc evident que suposava per a la resta dels usuaris, es va decidir tallar la circulació de l'autopista en sentit sud, per tal d'aturar el vehicle. Finalment, amb aquesta maniobra se'l va aconseguir aturar a l'altura del quilòmetre 40, al terme municipal de Bàscara. Va poder recórrer en cotxe en sentit contrari fins a trenta quilòmetres.

Els agents van comprovar que la conductora presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques i que als seients del darrere hi viatjava un nadó. La dona, tot i que era evident que conduïa sota els efectes de l'alcohol o les drogues, es va negar diverses vegades a sotmetre's a les proves, han informat els Mossos d'Esquadra.



Nadó entregat als familiars

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona la van acabar detenint com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament i per negar-se a fer-se les proves de detecció d'alcohol i drogues. La dona, de 35 anys, és veïna de Saint-Laurent-d'Aigouze (França). El nadó va ser lliurat als familiars després d'assegurar-se que es trobava bé de salut i traslladar-lo a un centre mèdic perquè li fessin un reconeixement. La detinguda, que no té antecedents, està previst que passi properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.