Dos ferits d'arma blanca en una baralla a Figueres

Dos joves de Figueres de nacionalitat magrebí han resultat ferits per arma blanca en una baralla al carrer Avinyonet de Figueres.

Els fets han passat al barri de Sant Joan. A les 14.26 un veí ha alertat que tres persones s'estaven barallant.

Cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han adreçat fins al lloc. Dos dels implicats han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Figueres, un d'ells amb una ferida d'arma blanca a la cara.

Els ferits són dos joves de 20 i 21 anys, veïns de Figueres i amb antecedents.

En els darrers mesos hi ha hagut diversos incidents a la via pública que han acabat amb persones ferides per arma blanca. El darrer va ser el mes passat amb una agressió al centre històric.