Figueres crearà nou parcs infantils abans de l'estiu i en reformarà vuit més

L'Ajuntament de Figueres reformarà nou espais de la ciutat on crearà parcs infantils. La proposta s'ha incorporat al ple de clàusules de l'adjudicació del contracte de manteniment per a les vuitanta àrees actuals a les quals s'incorporaran les noves. El contracte s'ha adjudicat per 331.599,99 euros a l'empresa Arico Forest. El preu de sortida era de 399.000 euros i el contracte de dos anys.

L'adequació dels nou parc infantils es portarà a terme en zones al carrer Muga, passeig Carme Guash, plaça Remei Bosch, plaça Víctor Català, carretera de Llers, pujada del Castell, plaça Paula Montal, Joan Bruguera i parc de les Aigües.

Les zones estan situades a diferents barris de la ciutat on es volen reforçar els espais infantils i de lleure. Les previsions són que els nous parcs puguin estar enllestits abans de l'estiu.



Reforma integral

A banda de la creació de nous parcs infantils, el contracte amb l'empresa estableix la reforma integralment de vuit dels parcs actuals.

Es tracta dels situats als carrers Joan Matas i Abdó Terrades; les places Sant Francesc, Ramon Canet, 8 de març i Joan Tutau Verges; el passeig dels Drets Humans, el parc de les Aigües i els jardins Puig Pujades.

L'adjudicació del contracte es va concloure dilluns 16 de desembre a favor de l'empresa Arico Forest que durant dos anys s'haurà de fer càrrec de les noves propostes i del manteniment i millora de les existents, a més de posar al dia i reforçar els espais infantils als barris.

La prestació del servei va sortir a licitació per 399.000 euros i s'ha acabat adjudicant a la baixa per 331.599. Al concurs s'hi van presentar dues empreses.

El nou contracte ha de suposar un canvi important en un dels equipaments amb un volum important d'ususaris. El contracte té en compte diversos aspectes importants com la neteja dels espais infantils.