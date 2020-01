Figueres s'omple de somriures per esperar els primers Reis sense animals

Els carrers de Figueres s'han omplert de somriures de centenars de nens i nenes que han sortit a esperar els Reis d'Orients. Uns reis que per primera vegada han arribat a la capital alt-empordanesa sense animals. De fet, un dels trets diferencials de la cavalcada de Figueres respecte a la resta fins l'any passat, eren els tres camells que traslladaven Ses Majestats a més dels molts cavalls que els acompanyaven. Melcior, Gaspar i Baltasar han desfilat amb tres grans carrosses i han arribat a un gran escenari al capdamunt de la Rambla, on s'ha fet el discurs, que habitualment es feia al balcó de l'ajuntament. Una altra novetat ha estat la zona de baixa intensitat sensorial situada a la Plaça Catalunya.

La Cavalcada de Reis de Figueres presentava importants novetats aquest 2020. Per primer cop els animals que habitualment acompanyaven la comitiva de Ses Majestats no han sortit. Un fet que l'Ajuntament considera que era "necessari", i recorda que ja són moltes les ciutats que han retirat els animals de les diferents cavalcades. La sortida de la comitiva ha estat com sempre des del Carrer Nou a les set de la tarda, després dels campaments. La comitiva ha recorregut el centre de la ciutat fins al carrer Castelló on ha girat a la dreta fins arriba a la Plaça Catalunya, enmig d'una gran quantitat de nens amb els seus fanalets.

En aquest punt Ses Majestats s'han trobat una altra de les novetats d'aquest any. La zona de baixa intensitat sensorial, on s'ha rebaixat el volum de la música i s'han eliminat els efectes sonors i lluminosos estridents. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que era important incorporar aquesta zona per fer més "inclusiva" la cavalcada.

Pels volts de dos quarts de nou del vespre els Reis d'Orient han arribat a la Rambla, on hi havia la tercera gran novetat d'aquest any. I és que per primera vegada el recorregut s'ha alterat i no ha finalitzat al balcó de l'ajuntament, sinó al capdamunt de la Rambla. Un gran escenari ha estat des d'on Ses Majestats han fet els discursos just després que els rebés l'alcaldessa.

En acabar els discursos s'ha fet l'entrega de premis del concurs de fanalets que prèviament s'havien presentat al migdia al Teatre Jardí. Malgrat tot, tots els nens han rebut un obsequi dels reis.