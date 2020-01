Figueres guanya espai al centre amb l'enderroc de dos edificis

Figueres ha guanyat espai als carrers Caserna i Barceloneta del centre històric amb l'enderroc de dos edificis. Els immobles, de titularitat municipal, es trobaven en mal estat i l'Ajuntament n'havia ordenat l'enderroc executant un projecte urbanístic pendent des del 2017.

Els dos edificis estaven tapiats per evitar ocupacions després que la Guàrdia Urbana en frustrés un intent. La finca ocupava un espai de 346,55 metres quadrats i encara no se n'ha especificat l'ús que tindrà. El que sí que permetrà és dotar de més amplitud el carrer Caserna, que no s'adequava a la normativa, segons fonts municipals. L'enderroc ha tingut un cost de 52.859 euros.