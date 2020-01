Figueres recorre al gimnàs de l'escola Pous i Pagès perquè té els pavellons saturats

Figueres continua batallant contra la saturació dels pavellons poliesportius, una situació que s'espera resoldre amb la construcció del nou equipament al sector de l'Olivar Gran. Ara, l'Ajuntament ha trobat en el gimnàs de l'escola Pous i Pagès, al barri del Culubret, una solució temporal perquè els clubs esportius de la ciutat hi puguin entrenar. Segons ha explicat el regidor d'Esports, César Barrenechea, de moment s'ha ofert aquesta possibilitat al Club de Gimnàstica Rítmica, que l'ha acceptada.

L'Ajuntament ja va habilitar fa dos anys el pati de l'escola Joaquim Cusí per disposar d'una pista poliesportiva coberta a l'espera del nou pavelló. També s'han signat convenis amb pobles veïns per fer ús dels seus equipaments esportius, com ara en el cas de Biure. Barrenechea matisa que Figueres es replanteja seguir utilitzant el pavelló de Biure i diu que els Clubs que vulguin fer-ne ús hauran d'assumir les despeses del manteniment. L'equip de govern va aprovar darrerament la despesa per l'ús del pavelló de Biure durant el 2019, de 8.000 euros.

Segons detalla el regidor, el Club de Gimnàstica Rítmica, amb uns 600 nens i nenes inscrits, feia ús del pavelló de Biure i ara és quan se'ls ha ofert poder utilitzar alguns dels espais de la ciutat per evitar que s'hagin de desplaçar onze quilòmetres fins al poble veí.

El regidor explica que es va descartar l'escola Joaquim Cusí perquè la pista coberta «és freda», motiu pel qual des de l'Ajuntament es va posar a disposició del club el gimnàs de l'escola Pous i Pagès.

Amb l'ús del centre per als clubs esportius, també s'explora la possibilitat d'obrir el sector oest a la resta de la ciutat, un objectiu que l'Ajuntament persegueix des de fa anys i que l'actual quadripartit va revalidar.



Capital del bàsquet, el 2022

Els retards en la construcció del nou pavelló han obligat a replantejar la capitalitat del bàsquet que ostentava Figueres aquest 2020. L'esdeveniment es feia coincidir amb la inauguració de l'equipament esportiu, però les obres encara no s'han licitat i, per tant, no s'ajusta al calendari previst.

César Barrenechea es mostra convençut que entre el juny i el juliol es començarà a construir el nou pavelló –amb un pressupost de 5,8 milions d'euros. El termini d'execució dels treballs serà d'entre 16 i 18 mesos i, per tant, al novembre del 2021 ja podria estar enllestit i a punt per acollir els esdeveniments de la capitalitat del bàsquet.

El canvi de data ha estat consensuat amb el club de les Escolàpies, l'Adepaf, la Federació del Bàsquet de Girona i la Secretaria General del Bàsquet de Barcelona. «Ja hem fet la petició per ser capital del bàsquet el 2022 i ara només estem pendents de la confirmació», detalla el regidor.