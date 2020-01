Figueres foragita una onada de 15.000 estornells

L'Ajuntament de Figueres ha foragitat una onada de 15.000 estornells a la ciutat, en col·laboració amb la Unitat de Control de Plagues Urbanes (UCPU) del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. El consistori ha impulsat en les darreres setmanes diferents actuacions per al foragitament d'un gran nombre d'ocells que s'havien instal·lat al centre de la ciutat, concretament al parc Bosc.

Durant el passat mes de novembre es van detectar a Figueres uns 8.000 estornells procedents del nord d'Europa i a principis de desembre, van arribar més exemplars procedents del sud a causa de les bones condicions climàtiques, circumstància que va suposar la presència d'un total de 15.000 estornells a la ciutat.

Davant la gran presència d'estornells, la Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, va detectar que l'acumulació d'aquests ocells generava un perill per a la salubritat pública per l'acumulació d'excrements i la possibilitat de transferir malalties infeccioses, així com generar molèsties als veïns per sorolls. A més, també es van detectar com els excrements dels estornells concentrats al parc Bosc suposaven un risc per als vianants i deterioraven el paviment i mobiliari urbà.

Per al foragitament dels estornells, l'Ajuntament defensa haver emprat mètodes respectuosos amb la fauna mitjançant la utilització d'efectes sonors i lluminosos, facilitant que l'estol d'estornells present a la ciutat s'hagi desplaçat principalment en direcció als Aiguamolls de l'Empordà.

Durant les pròximes setmanes, Unitat de Control de Plagues Urbanes (UCPU) continuarà treballant per reduir les molèsties dels ocells en altres llocs de la ciutat, com en els carrers Rocaberti, Ample, Panissars i Nou i a la plaça de les Patates.