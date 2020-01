Figueres millora els aparells de l'àrea de salut del parc Bosc

L'Ajuntament de Figueres ha començat a renovar els aparells d'exercici físic situats a l'àrea de salut del parc Bosc. En concret, l'Ajuntament substituirà els aparells obsolets i malmesos i els reemplaçarà per 12 noves unitats, com ara barres per a estiraments, patins o una bicicleta el·líptica, entre d'altres. Els treballs de renovació i substitució dels aparells tindran un cost aproximat de 17.796 euros i es preveu enllestirne la instal·lació al llarg de les pròximes setmanes, segons ha comunicat l'Ajuntament.

A més de la renovació d'aquests elements, l'àrea de salut incorporarà una espatllera, una nova estació que permetrà realitzar exercici físic a persones amb diversitat funcional. Els treballs de substitució dels elements d'exercici físic aniran acompanyats de la incorporació de paviment de cautxú per fer més còmode i segur l'ús d'aquest tipus d'elements.

La xarxa d'itineraris saludables de Figueres està formada per sis parcs de salut situats a la plaça Francesc Macià, passeig Països Catalans i John Lenon, i als parcs de les Aigües, Marca de l'Ham i Bosc.