Dos anys de presó per assestar quatre ganivetades a un home a Figueres

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a dos anys de presó O.E.A., acusat per un delicte de lesions amb utilització d'instrument perillós i un d'amenaces greus per efectuar fa dos anys i mig fins a quatre ganivetades a un home a la sortida d'una discoteca de Figueres i per després perseguir-lo fins a una gasolinera amb l'arma en mà.

La sala li ha aplicat l'atenuant d'intoxicació per consum d'alcohol i tòxics i un de reparació del dany, per la qual cosa l'acusat no haurà de complir la pena a la presó. Amb tot, no podrà acostar-se a la víctima a una distància inferior de 200 metres ni comunicar-s'hi durant cinc anys. En canvi, la sentència absol una segona acusada a qui l'acusació considerava coautora i a qui la víctima atribuïa haver-li llençat un got de vidre al cap, un fet que no s'ha demostrat i que tampoc va quedar palès a l'informe mèdic.

El jurat considera provat que l'acusat és l'autor dels fets, una qüestió que aquest ja va confessar en l'acte de judici, i li atribueix un inicial «ànim de matar» que va tenir lloc «sota la influència de les drogues i l'alcohol». Amb tot, durant la persecució que va tenir lloc un cop consumades les lesions i que va traslladar l'escenari delictiu fins a una gasolinera on la víctima es va refugiar, l'autor dels fets «va desistir voluntàriament de matar-lo». Allí es va produir una segona corredissa testimoniada per la presència d'un treballador i d'una càmera de seguretat que va enregistrar el succés.

La sentència explica que el local tenia unes dimensions reduïdes i que l'autor tenia unes «condicions òptimes» per consumar el delicte sense circumstàncies que li ho impedissin, però que en comptes de fer-ho «va decidir marxar». Per això nega cap mena de responsabilitat a l'acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, tal com demanava l'acusació amb una petició que s'elevava als 10 anys de presó.

La sentència dona la raó a la defensa exercida pel lletrat Joaquim Bech de Careda, que durant la vista va negar l'ànim homicida i va atribuir l'incident a una baralla amb lesions, un fet que segons l'advocat «es constata» en les imatges enregistrades per la càmera de la gasolinera el dia del succés, el 7 d'abril del 2017». Bech de Careda valora en declaracions a Diari de Girona que resulta «atípic» que l'autor desisteixi voluntàriament d'un delicte com aquest, i a més subratlla que la sala «qüestiona obertament l'informe redactat pel metge forense» que atribuïa a la víctima un «perjudici estètic important» per una de les quatre lesions recollides a l'informe.

Precisament, una de les qüestions que justificaven el relat acusatori era una lesió efectuada a la zona submandibular esquerra de la víctima i que es va produir en una zona «molt propera a un lloc vital». La víctima reclamava per un perjudici estètic «greu», una apreciació feta pel facultatiu i que la sala no comparteix, al·legant la «desproporció» d'unes seqüeles que durant l'acte de judici van apreciar de forma molt lleu, per la qual cosa rebaixen la indemnització demanada per l'acusació de 25.000 euros a 3.550 euros, part de la qual ja ha estat abonada. El condemnat no haurà de trepitjar la presó, on de fet ja ha estat durant el temps que s'ha dilatat el procés judicial com a mesura cautelar.

Pel que fa al motiu de l'agressió, el tribunal no ho dona per resolt, però sosté que víctima i acusat havien mantingut una relació «tèrbola» en el passat.

Els fets van tenir lloc a la sortida del desaparegut Luxury, quan acusat i víctima van iniciar la baralla que va derivar en les ganivetades. La víctima va necessitar 25 dies per recuperar-se.