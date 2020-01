Figueres foragita una onada de 15.000 estornells i els trasllada als Aiguamolls

L'Ajuntament de Figueres ha foragitat de la ciutat una onada de 15.000 estornells ( Sturnus Vulgaris) i els ha traslladat als Aiguamolls de l'Empordà. El consistori ha comptat amb la col·laboració de la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per impulsar en les últimes setmanes diferents actuacions amb l'objectiu d'allunyar-los dels nuclis urbans. L'Ajuntament defensa l'ús de mètodes respectuosos amb la fauna com l'ús d'efectes sonors i lluminosos amb l'objectiu de foragitar-los cap als Aiguamolls de l'Empordà.

Cada tardor, els estornells es deixen veure en grans estols durant el període migratori, quan fugen del fred del centre d'Europa cap als països de clima mediterrani. A Figueres s'ha arribat a concentrar una població aproximada d'uns 100.000 exemplars al parc Bosc que causa molèsties als figuerencs.

Durant el passat mes de novembre, se'n van detectar 8.000 exemplars procedents del nord d'Europa i a principis de desembre en van arribar més procedents del sud a causa de les bones condicions climàtiques d'aquests mesos d'hivern, tal com informa l'Ajuntament. Així, la presència va créixer fins a un total de 15.000 estornells a la ciutat.

Aquesta espècie està considerada, des de la secció de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, com una plaga. El consistori fa anys que lluita per evitar l'arribada de grans estols hivernants que ocupen espais urbans.

Des de l'àrea de Medi Ambient, s'assegura que es va detectar que l'acumulació d'aquests ocells generava un perill per a la salubritat pública per l'acumulació d'excrements i la possibilitat de transferir malalties infeccioses, a més de generar molèsties pel soroll. Així mateix, el consistori explica que es va detectar que els excrements dels estornells concentrats al parc Bosc suposaven un risc per als vianants i deterioraven el paviment i el mobiliari urbà.

Durant les properes setmanes, la Unitat de Control de Plagues Urbanes (UCPU) continuarà treballant per reduir les molèsties dels ocells en altres llocs de la ciutat, com en els carrers Rocaberti, Ample, Panissars i Nou i a la plaça de les Patates.

Precisament, aquestes darreres setmanes s'han vist grans bandades d'estornells amb formes hipnotitzants que omplen el cel empordanès i l'espectacle visual ha atret desenes de fotògrafs fins als Aiguamolls de l'Empordà per capturar el moment. Precisament aquest és un dels punts habituals on any rere any es pot gaudir d'aquests balls d'ocells, repudiats a les ciutats i admirats a la natura.