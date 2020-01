Figueres homenatja una mestra perseguida durant el franquisme

El 12 de gener, la mestra Dolors Purcallas Sierra (Figueres, 1910 - El Masnou, 1994) hauria complert 110 anys. Coincidint amb aquesta efemèride, la ciutat que la va veure néixer, Figueres, li fa un homenatge que és, alhora, un reconeixement públic a una dona que va ser obligada a deixar el magisteri perquè es va negar a casar-se amb el fill d'un cacic del Penedès.

Dolors Purcallas va ser repudiada i castigada, i quan era mestra del petit poble de Torrelavit va ser apartada de les aules i dels seus alumnes. La seva història hauria caigut en l'oblit si no hagués estat perquè, quan va morir al Masnou, sola i en la més absoluta misèria, un home va trobar, llançats en un contenidor, documents, fotos i unes petites memòries que va deixar escrites sobre la desgràcia que li va caure a sobre quan els Olivé es van creuar en la seva vida.

El manuscrit va arribar a mans d'un veí del Masnou que és historiador, Joan Muray, i ell es va ocupar de fer-ne difusió. Joan Muray serà aquest 12 de gener a Figueres, en l'acte commemoratiu que s'ha organitzat, a les 12 del migdia, al Museu del Joguet. Anteriorment, el municipi de Torrelavit també li va retre un homenatge amb una escultura de ferro.

També és prevista la presència dels alcaldes de Figueres, el Masnou i Torrelavit, Agnès Lladó, Jaume Oliveras i Manuel Raventós, respectivament; la presidenta del Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà, Júlia Bardera; el mestre David Pujol; l'historiador Pere Rovira; la directora de l'escola de Torrelavit, Lola Fernández, i el regidor d'Educació de Figueres, Josep Alegrí.

L'homenatge culminarà amb el descobriment d'una placa al ­carrer Nou, on, segons totes les informacions, hi ha la casa natal de Dolors Purcallas. En la placa, resa la següent inscripció: «En reparació de la memòria històrica i reconeixement a la tasca docent i dignitat personal de Dolors Purcallas i Sierra, mestra d'escola en propietat a Torrelavit 1934-1939, víctima del feixisme i el caciquisme. Va ser depurada del Magisteri de per vida davant la negativa a un matrimoni no desitjat».

Les memòries de la Dolors Purcalles han estat editades per Joan Muray en el llibre El calvari d'una mestra, que relata les penúries de la figuerenca.