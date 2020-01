L'Ajuntament de Vilafant aprova un pressupost de 5,6 milions

L'Ajuntament de Vilafant va aprovar ahir el pressupost municipal per a aquest any, que ascendeix a 5.682.038 milions d'euros. L'alcaldessa, Consol Cantenys (PSC), destaca el compromís del govern amb la congelació d'impostos i l'increment de la partida d'inversions, que arriba fins als 1,2 milions d'euros.

Els principals eixos del pressupost, segons ha explicat Cantenys, són promocionar l'habitatge amb incentius per a la rehabilitació d'habitatges buits i d'ús social; l'estalvi i l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, així com la promoció econòmica del municipi, que aquest 2020 acollirà la Fira d'Ocupació de l'Alt Empordà.

Pel que fa a les inversions, la partida destinada a les inversions s'incrementa sobretot perquè l'Ajuntament compta amb dues subvencions per finalitzar la rehabilitació de les restes medievals del castell de Palol Sabaldòria.

La resta se centraran en la millora de l'entorn del pavelló d'esports i diversos projectes i obres d'adequació de la via pública, com ara la remodelació del carrer Santa Llogaia de les Forques. També es vol projectar una imatge de municipi diferent, per la qual cosa hi haurà nova rotulació i un gir en el màrqueting municipal, tal com ha explicat Cantenys.

«El pressupost l'hem treballat amb tots els grups municipals i ha estat un treball de participació conjunta», destaca l'alcaldessa. De fet, els comptes es van aprovar amb els vots favorables dels regidors del govern socialista, ERC i Junts, mentre que Cs hi va votar en contra.



Els acords

D'una banda, els republicans han pactat l'augment de les partides destinades a pressupostos participatius (50.000 ?) i a les subvencions a les entitats (25.000 ?). En un comunicat, van explicar que també s'inclou la instal·lació de plaques solars en alguns edificis municipals a petició d'ERC. El regidor Sergi Palomeras ha argumentat el vot favorable pel «bon to» i la voluntat de consens del govern.

El grup de Junts també hi va votar afirmativament en pactar diversos projectes, com ara anivellar la plaça Major per eliminar els escalons i el risc de caiguda que comporten o bé la millora de la rotonda d'accés al municipi.