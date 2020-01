L'Escala convoca la 22a edició de la Beca Artística Internacional de Primavera

L'Ajuntament de l'Escala ha obert la convocatòria de la vint-i-dosena edició de la Beca Internacional de Primavera, que té com a premi principal una estada de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries, on els premiats poden desenvolupar el projecte creatiu presentat i disposen d'una ajuda de 2.500 euros per a les despeses.

El premi també preveu la realització d'una exposició a les sales d'exposicions de l'Escala el mes posterior a la finalització de la beca. Es poden presentar propostes fins al dia 3 de febrer.

Amb aquesta convocatòria l'Ajuntament de l'Escala s'adreça als creadors de l'àmbit de les arts plàstiques amb l'objectiu de promoure la creació i divulgació contemporànies interactuant amb uns espais i un entorn singulars.