L'Ajuntament de Figueres mou fitxa per desencallar el projecte de la segona piscina coberta. L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), i el regidor d'Esports, César Barrenechea (PSC), van mantenir ahir una reunió per tractar els detalls del projecte, que un dels principals esculls amb què topa és el del finançament.

La construcció d'aquest equipament és una llarga reivindicació dels clubs esportius de la ciutat, però l'elevat cost i les desavinences sobre la seva ubicació entre grups l'han mantingut congelat. Ara, el quadripartit format per ERC, PSC, Canviem i Guanyem el torna a posar sobre la taula. La ubicació, segons apunten fonts consultades, seria en un solar al costat del nou pavelló esportiu, al sector de l'Olivar Gran.

La segona piscina coberta ha topat en els últims deus anys amb nombrosos entrebancs, com ara el projecte fallit del complex Poliesports, que havia de ser executat conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafant i el Consell Comarcal a través d'un consorci l'any 2006, i pel qual Figueres va renunciar a una subvenció d'una piscina que havia de passar a Vilafant.

Les dues administracions s'havien compromès a tirar endavant el projecte de construcció i explotació de diferents equipaments esportius, entre els quals hi havia una piscina climatitzada, un pavelló i centre cívic. Aquest espai havia de donar servei a tota l'àrea urbana de Figueres.

Però el 2008, l'acord va fer un gir quan amb el canvi de govern a Figueres, Santi Vila se'n va desvincular, prioritzant un projecte propi i va proposar la construcció d'un complex poliesportiu a l'antiga plaça de Braus, on també hi projectava l'esperada piscina coberta. El projecte va quedar paralitzat el 2012 després que es declarés desert el concurs en no acreditar l'empresa licitadora la solvència econòmica requerida i davant la necessitat de prioritzar altres projectes durant un context de crisi econòmica, justificava el govern.

Al costat del nou pavelló

Amb la construcció del nou pavelló al sector de l'hotel Ronda, es va tornar a posar sobre la taula la construcció de la segona piscina, que el govern del PDeCAT encapçalat per Marta Felip va idear al costat del poliesportiu, que es complementaria amb diverses pistes exteriors.

Durant la campanya electoral, els grups van tornar a recuperar el projecte fallit de la piscina. Dels partits del govern, el PSC, que assumeix la regidoria d'esports, la volia al costat del pavelló nou. El partit havia assegurat que havien mantingut contactes amb la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) per obtenir finançament i que l'entitat estava disposada a aportar tres quartes parts del cost de la piscina a canvi d'una concessió.

Paral·lelament, la saturació de l'actual equipament i les deficiències de les instal·lacions han ocasionat la proliferació de piscines esportives privades. El passat mes d'octubre se'n va inaugurar una al recinte firal.