L'Ajuntament de Garrigàs demana l'ajut veïnal per trobar els amos de gossos incívics

L'Ajuntament de Garrigàs ha posat en marxa la campanya «El teu gos no hi entén de civisme, tu sí!», a través de la qual, en primer lloc, demana a totes les persones que tenen animals de companyia que prenguin consciència dels seus hàbits i que tinguin cura de les seves mascotes fent cas d'unes normes de convivència.

Aquestes normes «obligatòries i bàsiques» es recullen en un fulletó, en el qual també es demana la col·laboració ciutadana per tal d'identificar actuacions negligents causades «per la deixadesa de responsabilitats per part de propietaris d'animals». En aquest sentit, l'Ajuntament posa a disposició dels veïns un número de mòbil, el 632675994, per tal que aquelles persones que descobreixin alguna acció incívica la comuniqui, adjuntant-hi una fotografia, a través d'aquest canal de missatgeria instantània. «Així podrem obrar en conseqüència», hi afegeix l'Ajuntament.

Les normes que figuren en el fulletó municipal fan referència, entre d'altres, a l'obligatorietat de censar els animals i a la responsabilitat que tenen els propietaris amb les seves mascotes. «Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc i establiemnt públic», decreta l'Ajuntament. També exposa: «A les vies públiques els gossos aniran acompanyats dels seus cuidadors, proveïts de corretja o cadena i collar, i hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, d'acord amb la seva naturalesa i les seves característiques».

Un altre dels missatges per als propietaris de gossos és aquest: «Queden prohibides les miccions als parcs infantils, zones d'esbarjo, façanes, voreres i mobiliari urbà. No deixis que el teu gos s'aturi a orinar on li vingui de gust, tu el portes a ell i no a l'inrevés». També s'adverteix sobre els gossos que criden habitualment en horari de descans.